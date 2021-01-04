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Врач назвал враньем заявление властей Украины о «Спутнике V»

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Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Кравченко напомнил, что в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин от COVID-19. Он указал, что сейчас в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин, среди которых «Спутник V». Врач призвал власти «прекратить врать украинскому народу».

Ранее главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко исключил регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сославшись на не пройденную третью фазу испытаний. По его словам, «заявления о государственной регистрации в Украине вакцины кандидата РФ не соответствуют реальности».

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