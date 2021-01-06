Зеленский отреагировал на слухи о подпольной вакцинации чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование слухов о подпольной вакцинации чиновников в стране. На эти сообщения он отреагировал в своем Facebook.

«Если кто-то реально додумался тайно и с нарушением закона ввозить вакцину на продажу, реакция должна быть максимально жесткой», — написал глава государства. Проверкой сообщений займется Служба безопасности Украины (СБУ).

Зеленский добавил, что у властей Украины уже есть план массовой вакцинации, первыми препарат получат граждане, составляющие группы риска, а также те, кто «на передовой» в борьбе с COVID-19.

О том, что украинские чиновники тайно закупают вакцину производства американского консорциума Pfizer/BioNTech для распространения в узких вип-кругах, рассказал глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский. По его данным, прививка, состоящая из двух инъекций, обходится в 2,5 тысячи долларов. Препарат привезли 29 или 30 декабря чартерным рейсом, вероятно, как багаж, лица, обладающие дипломатическим паспортом, поэтому вакцину удалось пронести мимо таможни.

Официально Украина так и не закупила ни одну из существующих вакцин против COVID-19. 3 января глава госпредприятия «Медицинские закупки Украины» рассказал о том, что контракт на поставки сразу двух препаратов сорвался. В Минздраве заявили, что предприятие просто не смогло предоставить банковскую гарантию производителю. При этом возможность закупки российских вакцин на Украине неоднократно исключали, несмотря на готовность российской стороны начать поставки.