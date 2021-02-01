В ЛНР началась вакцинация от коронавируса

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) началась вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника главы ЛНР Родиона Мирошника.

По его словам, первая партия вакцины поступила в Луганск 1 февраля. «Далее поставки будут вестись на регулярной основе», — сказал Мирошник. Он пояснил, что в первую очередь прививки получат сотрудники больниц и экстренных служб, работа которых предполагает контакты с множеством людей.

В дальнейшем этот список будет расширен. Отмечается, что вакцинация будет проводиться бесплатно и на регулярной основе.

1 февраля о начале вакцинации от коронавируса также объявили власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Кампания по иммунизации жителей остальной Украины пока не началась. Власти страны заявили, что планируют прививать своих граждан, живущих в ДНР или ЛНР, только в том случае, если они будут находиться на подконтрольной Киеву территории.