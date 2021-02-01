Украина договорилась о поставках американской вакцины от коронавируса

Замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко заявил, что Киев договорился о поставках вакцины от коронавируса с компанией Pfizer/BioNTech, передает РИА Новости.

По его словам, первая партия американского препарата в размере 117 тысяч доз поступит в страну в рамках механизма COVAX не позднее чем через две недели. Чиновник пояснил, что затраты на логистику взяли на себя международные организации из-за нехватки средств в украинском бюджете, а вопрос хранения вакцины при сверхнизких температурах будет решаться с привлечением частных фирм.

Иващенко добавил, что Киев в настоящее время рассматривает и другие международные механизмы получения препарата. «В первую очередь Минздрав обратился к странам "Большой семерки" (G7) и Евросоюза с просьбой рассмотреть Украину как потенциально приоритетного кандидата на получение вакцин», — сказал Иващенко.

Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине начнется в феврале 2021 года, ранее ее анонсировал президент Владимир Зеленский. При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», несмотря на высокие показатели заболеваемости.

По последним данным, коронавирусом с начала пандемии на Украине заразились 1 219 455 человек, жертвами инфекции стали 22 707 пациентов, вылечились 1 018 784 заболевших.