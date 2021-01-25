Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в видеообращении, доступном в Facebook офиса главы государства.

Украинский лидер заверил, что вакцинация населения от COVID-19 начнется в феврале. В ближайшее время Киев получит первую партию препарата. Речь идет о поставках одного миллиона вакцин от международного производителя, однако название препарата не уточняется. Зеленский пообещал, что скоро поделится всеми подробностями.

По словам главы государства, в настоящее время ситуация с коронавирусом на Украине под контролем. Однако он призвал граждан не расслабляться, так как «война с пандемией еще не завершена».

В октябре 2020-го президент Украины сообщил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Он назвал украинскую вакцину уникальной, но при этом конкретных сроков ее появления не назвал. По его словам, препарат должен пройти клинические испытания. Он отметил, что поинтересовался у разработчиков вакцины, можно ли ускорить ее получение.