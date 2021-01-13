Разработчик украинского препарата от COVID-19 привился американской вакциной

Президент компании DiaPrep System Inc., один из разработчиков украинской вакцины от коронавирусной инфекции Михаил Фаворов заявил, что привился вакциной американской компании Moderna. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он прошел процедуру на парковке в американском городе Атланте, не выходя из автомобиля. За 30 минут вакцинацию прошли 100 человек. «Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут — если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней», — отметил он.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке в стране собственной вакцины от коронавируса. Он назвал украинскую вакцину уникальной, но при этом конкретных сроков ее появления не назвал. По его словам, препарат должен пройти клинические испытания. Он отметил, что поинтересовался у разработчиков вакцины, можно ли ускорить ее получение. «Если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема», — пояснил президент.