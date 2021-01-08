Зеленский объяснил цели жесткого карантина на Украине

Введение жесткого карантина на Украине необходимо для уменьшения количества больных как коронавирусом, так и сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы, объяснил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Обозреватель».

По словам украинского лидера, одновременно с этим ускоряется получение «качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ».

Как отметил Зеленский, введенный карантин будет более мягким по сравнению с тем, который был введен весной, а меры более лояльны к бизнесу и экономике в отличие от мер, действующих в других странах.

Ранее сообщалось, что карантин продлится до 24 января. Кафе, бары и рестораны в стране будут закрыты для посетителей, однако продолжат работу навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На время локдауна закрываются школы и вузы, однако детские сады продолжат работу.