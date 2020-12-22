На Украине прошло шествие против введения локдауна. На улицы Киева вышли предприниматели. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала люди собрались на майдане Незалежности (площади Независимости), где был проведен непродолжительный митинг. Затем предприниматели выдвинулись колонной по центральным улицам украинской столицы.

Протестующие прошли мимо зданий кабинета министров Украины и Верховной Рады. Они попытались пройти к зданию офиса президента, но проход к нему был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. Затем участники шествия выдвинулись к зданию Национального дворца искусств «Украина».

15 декабря несколько десятков предпринимателей и украинских полицейских пострадали в ходе столкновений на митинге против введения локдауна в центре Киева. Организаторы акции сообщили о десятках раненых демонстрантов и призвали жителей города брать палатки и выходить в центр с требованием поддержать украинский бизнес.

Ранее правительство Украины ввело усиленные карантинные меры из-за COVID-19 в период с 8 по 24 января. На это время в стране будет приостановлена работа всех развлекательных учреждений, закроются рынки, школы, вузы и учреждения культуры. Кроме того, власти страны продлили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии до 28 февраля. Украинские экономисты назвали такое решение мерой по «удушению» граждан и бизнеса. Они считают, что январский локдаун добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.