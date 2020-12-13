Экономист заявил о желании Киева «удушить» украинцев

Украинские власти решили «удушить» граждан новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ. Об этом заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, сообщает «Главред».

По его словам, действия местных властей приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Экономист уверен, что локдаун, который планируется ввести в стране в январе 2021 года, добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

В конце ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране необходимо немедленно ввести локдаун на три-четыре недели, поскольку наблюдается негативная ситуация с распространением коронавируса.