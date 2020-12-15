Недовольные украинские бизнесмены пришли к зданию Рады

Украинские предприниматели вышли на протест к зданию Верховной Рады в центре Киева против введения в стране новых карантинных ограничений из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Митинг организовало украинское движение «SaveФОП». Бизнесмены недовольны решением правительства ввести в стране локдаун из-за пандемии в период с 8 по 24 января и другими антикоронавирусными ограничениями. Они также протестуют против закона, обязывающего малый бизнес устанавливать кассовые аппараты.

Акция проходит под присмотром украинских силовиков. Они оцепили здание Рады и предупредили о возможном ограничении движения транспорта в центре украинской столицы. «Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение акций, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале», — говорится в сообщении пресс-службы киевского управления Национальной полиции.

Ранее правительство Украины ввело усиленные карантинные меры из-за коронавируса в период с 8 по 24 января. В это время в стране будет запрещена работа всех развлекательных учреждений, закроются рынки, школы, вузы и учреждения культуры. В свою очередь, режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии был продлен до 28 февраля.

Украинские экономисты назвали такое решение властей шагом по «удушению» граждан и бизнеса. Они считают, что январский локдаун добьет сферу услуг и торговлю, а люди, оставшиеся без работы и зарплат, не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.