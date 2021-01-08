На Украине стартовал жесткий локдаун

На Украине стартовал жесткий карантин, который продлится до 24 января. Соответствующее решение было принято еще в начале декабря прошлого года, сообщается на сайте Минздрава страны.

Кафе, бары и рестораны в стране будут закрыты для посетителей, однако продолжат работу навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На время локдауна закрываются школы и вузы, однако детские сады продолжат работу.

Также продолжат работу продуктовые магазины, аптеки, банки и почта. Парикмахерские смогут принимать клиентов только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

15 декабря несколько десятков предпринимателей и украинских полицейских пострадали в ходе столкновений на митинге против введения локдауна в центре Киева. Организаторы акции сообщили о десятках раненых демонстрантов и призвали жителей города брать палатки и выходить в центр с требованием поддержать украинский бизнес. Через неделю, 22 декабря, на улицы Киева вновь вышли предприниматели, выступающие против введения локдауна.

Всего с начала пандемии на Украине были выявлены 1,89 миллиона зараженных коронавирусом. Умерли 20 334 пациента, выздоровели 801 293.