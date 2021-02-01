Зеленский объяснил причину задержек с поставками европейской вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу HBO объяснил причину задержек с началом поставок европейской вакцины от коронавируса в республику. Запись доступна на YouTube.

По словам президента, Киев пока не является равным партнером Европейского союза (ЕС) или других мировых держав. Тем не менее западные соседи готовы постепенно обеспечить Украину вакциной из собственных запасов, но распределяться она будет по остаточному принципу.

Материалы по теме Нет слов В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски Борщ важнее, чем Лавра Или культурные приоритеты украинской власти

«Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что такое положение очень тяжело объяснить собственному народу, который не понимает, почему республика будет получать препараты от COVID-19 «понемножку».

Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине начнется в феврале 2021 года, ранее ее анонсировал Зеленский. При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», даже если ее эффективность будет подтверждена на международном уровне.

По последним данным, коронавирусом с начала пандемии на Украине заразились 1 219 455 человек, жертвами инфекции стали 22 707 пациентов, вылечились 1 018 784 заболевших.