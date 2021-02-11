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ЕС призвали быть готовым ужесточить санкции против России из-за Донбасса

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Фото: Reuters

Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Украине, в которой призвали Европейскую внешнеполитическую службу активнее заниматься урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, ЕС призвали быть готовыми к ужесточению санкций против России из-за ситуации на востоке Украины, «если того потребует ситуация».

Помимо этого, Европарламент призвал усилить меры доверия и получить мандат на развертывание миротворческой миссии ООН. ЕС также попросили содействовать проведению местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

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