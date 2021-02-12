США рассказали о роли санкций против «Северного потока-2»

Американские санкции против России — это «один из многих инструментов» в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Госдепартамента США в разговоре с Der Spiegel.

ТАСС пишет, что такую же позицию выразил в своем комментарии другой источник Госдепа. «Мы будем мониторить деятельность по завершении [строительства] или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом представители Евросоюза, компетентных министерств Германии и эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают «стратегический пакет» предложений, которые могут удовлетворить Вашингтон и заставить его отказаться от санкций против газопровода.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

На этой неделе стало известно, что в августе прошлого года Германия пыталась откупиться от американских санкций строительством двух терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако в Вашингтоне не согласились отменить санкции.

Между тем некоторые эксперты считают неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2» после намеченных на сентябрь федеральных выборов. В настоящее время правящая партия пытается сохранить коалицию и не допустить раскола среди избирателей по отношению к этому вопросу. Но когда итоги голосования будут подведены, смысла держаться за газопровод не останется.

Возможность провала проекта признают и в «Газпроме». Хотя российская компания полагает, что такое развитие событий может быть связано только с исключительными обстоятельствами.

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