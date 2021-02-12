Мир
 
Последние новости
США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе
Внук ветерана Артеменко рассказал о поездках на кабриолете
США, Британия и Германия поддержали закрытие оппозиционных каналов на Украине
Российская актриса возмутилась реакцией дуэта HammAli & Navai на ее избиение
Вирусолог описал новую волну коронавируса в России
Лукашенко поручил «вырезать» торговцев импортом
В Белоруссии предложили увековечить Россию
Россияне заинтересовались «неблагополучными» квартирами
Внук ветерана оценил поведение Навального на суде
Новости партнеров
Прослушать новость

США рассказали о роли санкций против «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Кузнецов / Nord Stream 2

Американские санкции против России — это «один из многих инструментов» в ситуации с газопроводом «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Госдепартамента США в разговоре с Der Spiegel.

ТАСС пишет, что такую же позицию выразил в своем комментарии другой источник Госдепа. «Мы будем мониторить деятельность по завершении [строительства] или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом представители Евросоюза, компетентных министерств Германии и эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают «стратегический пакет» предложений, которые могут удовлетворить Вашингтон и заставить его отказаться от санкций против газопровода.

На этой неделе стало известно, что в августе прошлого года Германия пыталась откупиться от американских санкций строительством двух терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако в Вашингтоне не согласились отменить санкции.

Между тем некоторые эксперты считают неизбежным отказ Германии от «Северного потока-2» после намеченных на сентябрь федеральных выборов. В настоящее время правящая партия пытается сохранить коалицию и не допустить раскола среди избирателей по отношению к этому вопросу. Но когда итоги голосования будут подведены, смысла держаться за газопровод не останется.

Возможность провала проекта признают и в «Газпроме». Хотя российская компания полагает, что такое развитие событий может быть связано только с исключительными обстоятельствами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nord Stream 2 soll ab nächster Woche weitergebaut werden
Строительство «Северного потока-2» остановили
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Стало известно о зарождении «новой дружбы» между Россией и Германией