Отказ Германии от «Северного потока-2» назвали неизбежным

С приходом нового правительства Германия откажется от «Северного потока-2», считает журналист агентства Bloomberg.

Отмечается, что через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе. «Напряженность между США и Германией, номинально являющейся ближайшей союзницей Америки, продолжает нарастать», — утверждает автор материала.

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По его мнению, Меркель «держится» за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. «Северный поток-2» также позволяет ей «иметь козырь» на переговорах с американским лидером.

Однако в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, и, по мнению журналиста, Меркель покинет свой пост. «Она знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и "зеленых" объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — заявил автор.

Ранее Ангела Меркель заявила, что готова вступить в переговоры с администрацией Джо Байдена касательно газопровода «Северный поток-2», но считает введение санкций против проекта «не лучшим путем» урегулирования вопроса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.