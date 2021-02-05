Меркель ответила на угрозы США «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель готова вступить в переговоры с администрацией Джо Байдена касательно газопровода «Северный поток-2», но считает введение санкций против проекта «не лучшим путем» урегулирования вопроса. Так немецкий лидер отреагировала на угрозы США, ее слова приводит РИА Новости.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столько серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.