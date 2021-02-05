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Меркель не исключила новых санкций против России

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Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила новых санкций против России, включая санкции против физических лиц. Ее слова приводит Reuters.

«В связи с событиями в России мы уже заявляли, что оставляем за собой право продолжать санкции, особенно в отношении физических лиц», — заявила Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время она подчеркнула, что немецкое правительство пока не изменит свою позицию по строительству газопровода «Северный поток-2».

Ранее МИД России объявил о высылке трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По информации издания EUobserver, российская сторона приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

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