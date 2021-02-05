МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

Министерство иностранных дел Польши пообещало выслать российского дипломата. Об этом посол России в Польше Сергей Андреев рассказал РИА Новости.

Посол сообщил, что в пятницу, 5 февраля, его вызывали в МИД Польши, чтобы обсудить решение Москвы признать персоной нон-грата сотрудника посольства Польши в Москве. «Было сказано, что, как обычно бывает в таких ситуациях (...), если российская сторона не пересмотрит своего решения, то польская сторона может рассмотреть вопрос об ответных мерах», — сказал Андреев.

Ранее МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По информации издания EUobserver, российская сторона приняла решение о высылке дипломатов во время совместной пресс-конференции главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 года колонии общего режима. Однако он проведет в заключении два года и восемь месяцев — ему зачли год домашнего ареста, под которым он находился во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».