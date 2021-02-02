США намекнули Германии на отказ от санкций против «Северного потока-2»

Новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Администрация президента США Джо Байдена пока не говорит о какой-либо конкретике, но указала, что ожидает пакетного предложения от Евросоюза и особенно от Германии, чтобы обсудить его.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

В то же время неназванный американский чиновник, на которого ссылается издание, подтвердил, что сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом. Правительство ФРГ на данный момент пока не подготовило предложение конкретных уступок, чтобы начать переговоры.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу.

Ранее о возможности провала заговорили в «Газпроме», тем не менее баржа «Фортуна» возобновила строительство в датских водах.