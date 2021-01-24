Способное достроить «Северный поток-2» судно возобновило работы

Российская баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», начала работы по возобновлению строительства газопровода в водах Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно "Фортуна" в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток-2"», — отмечается в сообщении.

Баржа ведет укладку трубы «в соответствии с полученными согласованиями».

22 января «Фортуна» вернулась к зоне достройки неподалеку от датско-германской границы.

19 января 2021 года Вашингтон впервые реализовал угрозу и ввел ограничения в отношении российской баржи «Фортуна», которую собирались использовать для завершения строительства. «Газпром» после этого впервые признал, что строительство могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.