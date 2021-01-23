В Германии оценили последствия остановки строительства «Северного потока-2»

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце оценила последствия остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в интервью изданию RND.

«Если бы мы сейчас остановили проект, то причинили бы достаточно вреда, поставив под сомнение надежность принятых на основе принципов правового государства решений», — заявила Шульце. Она также предположила, что в этом случае немецкая сторона столкнулась бы с судебными разбирательствами.

Немецкий министр подчеркнула, что решение о строительстве принималось много лет назад, а на данный момент проект почти завершен и получил необходимые разрешения. По ее словам, Германия почти не имеет собственных запасов природного газа, поэтому зависит от импорта этого сырья до того, как полностью сможет обеспечить снабжение за счет возобновляемых источников.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании. 19 января 2021 года Вашингтон впервые реализовал угрозу и ввел ограничения в отношении российской баржи «Фортуна», которую собирались использовать для завершения строительства. «Газпром» после этого впервые признал, что строительство могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.

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