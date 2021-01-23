Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в немецкий порт

Способный достроить газопровод «Северный поток-2» трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в немецкий порт Висмар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic. Судно до этого более недели находилось недалеко от Калининграда.

Другое судно — «Фортуна» — находится в районе недостроенного участка «Северного потока-2» к югу от датского острова Борнхольм, в этот район оно прибыло в пятницу, 22 января. Баржа, согласно утверждению датских властей, должна заниматься укладкой труб в водах королевства. Пока «Фортуна» достроила 2,6 километра трассы на мелководье у берегов Германии.

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«Академик Черский» вышел из порта Находки 11,5 месяца назад. В Калининград он пришел 3 мая, с того момента судно регулярно перемещается между Германией и Россией, но не принимает участия в строительстве.

Во вторник, 19 января, США впервые реализовали санкционную угрозу в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода. Под удар попала баржа «Фортуна» и ее российский владелец. Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года.