Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось к месту работ

Судно «Фортуна», способное достроить газопровод «Северный поток-2», вернулось к зоне достройки неподалеку от датско-германской границы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов Refinitiv Eikon. В этот район подтягиваются еще девять российских судов.

В четверг, 21 января, «Фортуна» вышла из германского порта в зону проведения работ. Она, согласно утверждению датских властей, должна заниматься укладкой труб в водах королевства. Тогда же еще один корабль — трубоукладчик «Академик Черский» — вышел из порта Калининграда и взял курс на немецкий порт Висмар.

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Во вторник, 19 января, США впервые реализовали санкционную угрозу в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода. Под удар попала баржа «Фортуна» и ее российский владелец. Почти одновременно с этим из проекта газопровода вышли еще две компании: немецкая Bilfinger SE, которая занималась поставкой и вводом в эксплуатацию систем технологического управления и безопасности для работы трубопровода, а также швейцарская Zurich Insurance Group.

Одновременно в «Газпроме» впервые заговорили о риске провала проекта. В Германии полагают, что судьба проекта решится в ближайшие недели или месяцы, причем провал стройки называют одним из возможных вариантов. В Кремле при этом продолжают верить в финализацию строительства. Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года.