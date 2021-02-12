Стало известно о зарождении «новой дружбы» между Россией и Германией

Отношения между Россией и Германией гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд, и в действительности между двумя странами в настоящее время зарождается «новая дружба». Такой оценкой двусторонних отношений поделился журнал The Spectator.

Издание отмечает, что строительство газопровода «Северный поток-2» и связанная с ним напряженность между Вашингтоном и Берлином знаменуют собой «крупнейший дипломатический кризис в трансатлантических отношениях со времен войны в Ираке». Кроме того, немецкие власти с нетерпением ждут поставок российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которую чиновники встретили с большим энтузиазмом, чем препарат шведско-британской компании AstraZeneca, отмечает издание.

«Теоретически, вакцина и трубопровод — это разные вопросы, но можем ли мы действительно представить себе, чтобы Германия приветствовала российскую вакцину, но при этом бойкотировала российский газ в знак протеста против плохого поведения Кремля? Вакцины и трубопровод усиливают зависимость Германии от России и зависимость России от немецкого рынка», — говорится в статье.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже более 20 стран.