Германия начала закрытые переговоры с США по «Северному потоку-2»

Правительство Германии проводит закрытые переговоры с США касательно санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом рассказала представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер, ее слова приводит РИА Новости.

«Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против "Северного потока-2"», заявила Деммер журналистам в Берлине. Она почеркнула, что переговоры и переписка с Вашингтоном носят закрытый характер, поэтому правительство Германии не будет их комментировать.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова вступить в переговоры с администрацией Джо Байдена касательно газопровода «Северный поток-2», но считает введение санкций против проекта «не лучшим путем» урегулирования вопроса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.