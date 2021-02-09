В Германии оценили ущерб от отказа строить «Северный поток-2»

Санкции против России и отказ строить газопровод «Северный поток-2» не приведут к позитивному сдвигу в отношениях ФРГ и РФ. Так оценил последствия этих шагов глава Германо-российского форума Маттиас Платцек в разговоре с РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры лишь ухудшили отношения, сложившиеся между Москвой и Западом. «Поэтому я не верю в выход из "Северного потока 2". Экономический ущерб будет огромным, политический ущерб невозможно измерить вообще», — приводит агентство его слова.

Платцек добавил, что отказ заканчивать строительство газопровода приведет лишь к изоляции России — а это не в интересах немцев и остальных европейцев.

21 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Там же было объявлено о введении новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального.