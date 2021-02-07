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В Германии призвали не связывать «Северный поток-2» и ситуацию вокруг Навального

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Фото: Andreas Gora / Global Look Press

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер призвал не связывать строительство газопровода «Северный поток-2» и ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.

В интервью воскресной газете Альтмайер отметил, что если «Северный поток-2» не будет достроен, то экономика Германии потеряет большие инвестиции. По словам министра, ситуация с Навальным никак не влияет на реализацию глобального проекта.

«Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», — заявил министр. Он также подчеркнул, что если «Северный поток-2» не достроят, то Россия «не станет автоматически продавать меньше газа». Как и прежде будут эксплуатироваться «Северный поток-1» и газопровод через Украину.

21 января Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Там же было объявлено о введении новых санкций в отношении России из-за ареста Алексея Навального.

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