Австрия призвала не отказываться от «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от «Северного потока-2» в связи с задержанием Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По мнению главы правительства страны, он выступает за освобождение оппозиционера, однако признает, что строительство газопровода отвечает интересам многих стран ЕС. Об этом пишет Welt.

«Кто считает, что новый трубопровод отвечает только интересам России — тот ошибается», — заявил канцлер. Он назвал проект позитивным и добавил, что от него выиграют Германия, Австрия и другие европейские страны.

Курц подчеркнул, что приговор Навальному неприемлемый, и призвал к освобождению политика. Однако при всех различиях важен и диалог с Россией со стороны ЕС, отметил глава австрийского правительства.

Ранее новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, Армин Лашет выступил с аналогичной позицией. Однако он уточнил, что при реализации «Северного потока-2» необходимо гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины.

В случае давления на страну власти Германии рассматривают возможность применения специального «механизма отключения», предполагающего приостановку подачи газа с немецкой стороны.

Газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.