Австрия призвала не вмешивать политику в обсуждение российской вакцины

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не вмешивать политику в обсуждение российской вакцины от коронавируса. Он сделал это заявление в своем Twitter.

«В вопросе допуска вакцин не должно быть никаких геополитических табу. Европейское медицинское агентство, конечно, должно принять на проверку для подтверждения и китайские, и российские вакцины, если появится соответствующий запрос», — написал политик.

Он подчеркнул, что в борьбе с пандемией важна каждая дополнительная рабочая вакцина и победить глобальную эпидемию можно только с помощью международного сотрудничества.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).