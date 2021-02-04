В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое мнение выразил журналист Жак Шустер (Jacques Schuster) в колонке для немецкой газеты Die Welt.

По его словам, Россия долгое время не могла поразить Запад своими изобретениями. Так, последний раз другие страны, затаив дыхание, наблюдали за успехами Москвы в 1957 году, когда Советскому Союзу удалось запустить в космос первый искусственный спутник Земли. Таким образом, Москва показала, что теперь она может запускать ядерные ракеты по американскому континенту.

«Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала: Россия, возможно, больше, чем "Верхняя Вольта с ядерными ракетами" (так СССР охарактеризовал бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт)», — отметил Шустер. Он также обратил внимание на название вакцины, отсылающее к запуску первого спутника.

Журналист подчеркнул, что эффективность вакцины, а также соглашения о ее использовании за рубежом придали России престиж, который будет использоваться и в политическом плане. Президент страны Владимир Путин будет использовать любую возможность для подчеркивания превосходства своей системы, заключил автор колонки.

2 февраля в журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

В Кремле отметили, что итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», опубликованные в The Lancet, убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность. Кроме того, результаты подтвердили оправданность ускоренной регистрации вакцины в России.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.