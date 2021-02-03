В ВОЗ прокомментировали новые данные об эффективности «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поприветствовала публикацию в медицинском журнале The Lancet о российской вакцине «Спутник V». Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, новые данные говорят о качестве вакцины. В ВОЗ добавили, что организация ведет переговоры с разными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о представлении препаратов нуждающимся странам.

Накануне в журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

В Кремле отметили, что итоги третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», опубликованные в The Lancet, убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, результаты подтвердили оправданность ускоренной регистрации вакцины в России.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.