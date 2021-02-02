Меркель оценила опубликованные данные о «Спутнике V»

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которые во вторник, 2 февраля, опубликовал ведущий медицинский журнал The Lancet. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видели хорошие данные о российской вакцине», — сказала Меркель в эфире телеканала АРД.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» поприветствовала тот факт, что все разработчики и производители вакцин делятся с научным сообществом через такие публикации.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).