Мурашко подвел итоги пострегистрационных испытаний «Спутника V»

Промежуточные результаты пострегистрационного исследования вакцины «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. Такие итоги подвел глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА Новости во вторник, 2 февраля.

Ранее министр здравоохранения заявил, что после марта пандемия может начать отступать, а февраль-март станут переломными месяцами.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

В свою очередь, директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предполагает, что «Спутник V» может защищать от заражения на протяжении более двух лет.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).