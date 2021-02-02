Назван предполагаемый срок защиты от коронавируса со «Спутником V»

Вакцина «Спутник V» будет действовать на протяжении более двух лет, предполагает директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

«У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более», — отметил Гинцбург.

Вместе с тем он подчеркнул, что срок защиты от коронавируса еще будут исследовать.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).