Разработчик заявил о меньшем числе побочных эффектов «Спутника V» у пожилых

У пожилых людей побочные эффекты от вакцины «Спутник V» возникают реже, чем у других, заявила заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов центра имени Гамалеи Инна Должикова. Ее слова передает ТАСС.

«У добровольцев в возрасте старше 60 лет в целом вакцинация протекает легче, у них зарегистрировано несколько меньшее количество нежелательных явлений», — сказала она. Среди самых частых нежелательных последствий вакцинации специалист назвала головную боль и слабость.

«Промежуточный анализ показал, что эффективность вакцины у добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8 процента и статистически не отличалась от данных, полученных в группе более молодых добровольцев», — сказала она. По словам Должиковой, антительный ответ у граждан старше 60 лет не отличается от реакции у более молодых добровольцев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет действовать более двух лет. Вместе с тем он подчеркнул, что срок защиты от коронавируса еще будут исследовать.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире среди подобных препаратов против коронавируса. Она создана на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).