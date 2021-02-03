ВОЗ дала совет России по борьбе с коронавирусом

Цель России в борьбе с коронавирусом — снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня в ближайшее время. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, необходимо соблюдать осторожность и не расслабляться в связи со снижением заболеваемости в России. Так, соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. «Хорошая работа систем, которые будут обнаруживать зараженных людей, очень важна», — дала совет представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович поприветствовала публикацию в медицинском журнале The Lancet о российской вакцине «Спутник V», которая в ходе испытаний продемонстрировала 91,6-процентную эффективность. По ее мнению, новые данные говорят о качестве вакцины. ВОЗ ведет переговоры с разными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о представлении препаратов нуждающимся странам.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 20 человек. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человека с подтвержденным диагнозом.