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В России выявили 16 474 новых случая коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 3 февраля.

16 474
новых случая коронавируса
выявили в России за сутки по состоянию на 3 февраля

Больше всего случаев — 1916 — зафиксировано в Санкт-Петербурге. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также стали Москва (1545 случаев) и Московская область (773 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 2 случая соответственно).

Кроме того, за последние 24 часа в России умерли 526 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 24 822. Всего выздоровели 3 365 367 человек.

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