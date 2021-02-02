В центре Гамалеи допустили новую волну коронавируса

Новая волна коронавируса возможна с приходом потепления в России. Об этом заявил ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Некоторая волна в России еще возможна, — допустил Лисицын, — и сбить ее сможет только массовая вакцинация».

Ранее в январе врач и телеведущий Александр Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России. По его мнению, ожидать всплеск заболеваемости можно к лету или осени этого года.

По состоянию на 2 февраля, заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться. Так, за последние сутки впервые с октября 2020 года выявили менее 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 16 643. Меньше заразившихся было только 28 октября — в тот день сообщалось о 16 202 случаях.