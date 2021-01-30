Врач и телеведущий Александр Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор указал, что сейчас пандемия вошла в фазу естественного роста, а это подтверждает предположение о трехмесячном цикле. «Значит к лету можно ждать всплеск опять (ну по-осени точно)», — пояснил он.

По словам Мясникова, чтобы пережить третью волну пандемии максимально безболезненно, необходимо вакцинироваться уже сейчас. Вакцины от COVID-19, от пневмококка и от гриппа должны быть сделаны! Да-да, и от гриппа — и в феврале, и в марте будут умирать люди от гриппа! (А вы думали коронавирус грипп отменил, и от него больше не умирают?!) — отметил телеведущий.

Ранее в январе Мясников согласился с утверждением основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что человечество ждет новая серьезная пандемия. Он добавил, что всегда предлагал считать COVID-19 тренировкой, и предложил поблагодарить коронавирус за то, что он показал, насколько человечество не готово к борьбе с эпидемией.

По последним данным, в России с начала пандемии коронавируса выявлено более 3,8 миллиона зараженных. 3,2 миллиона вылечились, свыше 72 тысяч скончались.