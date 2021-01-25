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Минздрав обновил рекомендации по помощи беременным с COVID-19

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Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что тестировать на наличие инфекции следует не всех новорожденных, а только родившихся у женщин с коронавирусом или при подозрении на заражение.

Если у беременной женщины подозревают коронавирус, она проходит тестирование на инфекцию. В случае положительного теста повторный делается не ранее, чем через три дня. Для выписки необходим однократный отрицательный тест на COVID-19.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что беременность, скорее всего, не является фактором риска для тяжелого течения COVID-19 — негативной статистики пока нет. Однако, по словам Мясникова, вирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов. Врач уверен, что корорнавирус не может проходить сквозь плаценту к плоду и что заболевание не является показателем к кесареву сечению при родах. При этом беременные могут продолжать принимать малые дозы аспирина для профилактики преэклампсии — патологического состояния, возникающего во второй половине беременности.

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