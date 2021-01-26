Российский врач оценил вероятность новой волны COVID-19 весной

Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой» оценил вероятность новой волны коронавируса весной.

По его словам, сейчас наступила «медленная» фаза, когда число заболевших увеличивается, но намного медленнее. Российский врач не исключил определенного подъема заболеваемости к весне, когда больше людей станут проводить время вне дома.

Кондрахин завил, что вспышка COVID-19, подобная осенней, маловероятна, но весенние показатели заболеваемости вполне могут сравниться с прошлогодними, особенно если люди начнут пренебрегать мерами индивидуальной защиты.

Он предположил, что весной в столице могут выявлять до 4-5 тысяч новых случаев в день, а затем заболеваемость снова пойдет на спад летом. «Весной же останется не только коронавирус, но и привычные нам грипп, ОРВИ. Они, естественно, ослабляют иммунитет», — подчеркнул врач.

Ранее российский вирусолог Александр Чепурнов допустил, что увеличение числа заболеваний коронавирусом из-за возвращения школьников с удаленного обучения на очное возможно. Его коллега Алексей Аграновский добавил, что на данный момент власти страны стоят перед непростым выбором. В случае послабления мер есть риск роста числа заболевших, однако в противоположной ситуации страдает малый и средний бизнес, а также качество образования у детей.