В Москве допустили еще одну волну коронавируса

Власти Москвы допускают вероятность возникновения в городе еще одной волны коронавируса, при этом сейчас ситуация стабильная. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости в пятницу, 15 января.

«Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — заявила она журналистам.

Ранее 15 января сообщалось, что в Москве за последние 24 часа выявили 81 летальный исход от коронавируса. Это максимальный суточный показатель в столице с начала пандемии.

Также 15 января стало известно о начале работы на следующей неделе в Москве шести выездных пунктов вакцинации от коронавируса.