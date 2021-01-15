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В Москве допустили еще одну волну коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Москвы допускают вероятность возникновения в городе еще одной волны коронавируса, при этом сейчас ситуация стабильная. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает РИА Новости в пятницу, 15 января.

«Исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — заявила она журналистам.

Ранее 15 января сообщалось, что в Москве за последние 24 часа выявили 81 летальный исход от коронавируса. Это максимальный суточный показатель в столице с начала пандемии.

Также 15 января стало известно о начале работы на следующей неделе в Москве шести выездных пунктов вакцинации от коронавируса.

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