Выездные пункты вакцинации от коронавируса появятся в московских ТЦ

Шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса начнут работу в Москве на следующей неделе, 20 января. Многие из них расположатся в торговых центрах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Пункты появятся в фудмолле «Депо», музыкальном театре «Геликон-опера», во флагманском офисе «Мои документы» в центре столицы, в ГУМе на Красной площади и еще паре ТЦ. В ГУМе локация начнет работу уже в воскресенье, 17 января. Также подобные точки откроются в торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания», «Город», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «К-153». Они будут функцонировать по очереди в течение одной недели каждый.

Сделать прививку можно будет бесплатно. Живущие рядом с пунктами москвичи получат СМС с информацией о новых местах вакцинации и графике их работы.

По словам вицемэра, выездные пункты помогут сделать процесс вакцинирования удобнее, поэтому власти решили разместить их в популярных общественных местах. «Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей», — пояснила она.

Вакцинация от коронавируса проходит в Москве началась 5 декабря. Прививку могут сделать в том числе жители страршего возраста и с хроническими заболеваниями. 13 января президент Владимир Путин объявил о скором начале массовой вакцинации россиян от COVID-19.