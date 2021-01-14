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Вакцина от коронавируса появилась в частных клиниках Москвы

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти Москвы договорились о вакцинации населения от коронавируса с 34 частными клиниками. В 15 организаций препарат уже поставили. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС в четверг, 14 января.

«Мы направили предложения в частные клиники, что готовы бесплатно предоставить вакцину для организации дополнительных пунктов вакцинации в учреждениях. Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы», — сказала Ракова.

По ее словам, в некоторых клиниках уже началась вакцинация москвичей. Сама вакцина для них бесплатная, оплата требуется только за оказание услуг по введению препарата. Данные о прошедших вакцинацию жителей столицы собираются в единой информационной системе, отметила Ракова.

Ранее президент Владимир Путин поручил запустить массовую вакцинацию от коронавируса. Ее планируется начать 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Прививку делают в основном «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По словам президента, «никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

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