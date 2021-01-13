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Голикова рассказала об эффективности вакцин против нового штамма COVID-19

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также отметила, что дополнительно проводятся научные исследования на животных, которые окончательно докажут результат действия препаратов против нового штамма.

Голикова добавила, что страна должна перейти к более широкой вакцинации населения с ближайшего понедельника. До конца января, по ее словам, в гражданский оборот поступит более двух миллионов доз вакцины от COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех граждан.

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