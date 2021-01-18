Врачи оценили вероятность новой волны коронавируса из-за школьников

Российские вирусологи Александр Чепурнов и Алексей Аграновский оценили вероятность новой волны коронавируса из-за возвращения школьников с удаленного обучения на очное. Об этом они рассказали в беседе с Ura.ru.

Чепурнов допустил, что увеличение числа заболеваний коронавирусом возможно. Однако он отметил, что важно взвешивать ситуацию с разных точек зрения, так как потери от дистанционного обучения очень существенны. «Будет плохо, если начнет увеличиваться количество заболевших, но все равно детей надо учить. Они не могут год сидеть по домам и пялиться в планшеты», — заявил врач.

Аграновский добавил, что на данный момент власти страны стоят перед непростым выбором. В случае послабления мер есть риск роста числа заболевших, однако в противоположной ситуации страдает малый и средний бизнес, а также качество образования у детей. Специалист подчеркнул, что принимаемые на данный момент меры являются адекватными.

В ряде регионов России школьников средних и старших классов в ноябре 2020 года перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. После новогодних выходных большинство регионов отменило удаленное обучение в школах.