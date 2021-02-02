Россия
 
Последние новости
В России смягчат новые требования к техосмотру автомобилей
Поставки российской нефти в дальнее зарубежье рухнули
Начался суд по делу Навального
Сбежавший из Северной Кореи дипломат усомнился в возможности денуклеаризации
Определена причина особо опасного рака крови
В России за сутки умерли 539 пациентов с коронавирусом
У Мосгорсуда начались задержания
Диетолог назвала способ здорово питаться без мяса
Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 16 643 новых случая коронавируса за сутки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 643 в 85 регионах. Общее количество инфицированных за все время пандемии достигло 3 884 730, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 2 февраля.

Больше всего случаев в Москве (1701). Следом по росту заболеваемости идут Санкт-Петербург (1481) и Московская область (1053). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в республике Алтай (1) и Чукотском автономном округе (5).

Также за прошедшие сутки в России зарегистрировано 539 смертей пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 158 человек с диагнозом COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший замгубернатора Курганской области скончался после заражения коронавирусом
В России умерли 437 пациентов с коронавирусом за сутки
В России выявили 17 648 новых случаев коронавируса за сутки