Бывший замгубернатора Курганской области скончался после заражения коронавирусом

Бывший замгубернатора Курганской области Александр Бухтояров скончался в госпитале после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

Бухтоярову был 71 год. Он занимал должность заместителя губернатора с 1997 года по 2013 год.

Ранее стало известно, что на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, заразившийся коронавирусом. 28 января состояние артиста резко ухудшилось, при этом еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно.