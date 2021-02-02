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Бывший замгубернатора Курганской области скончался после заражения коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший замгубернатора Курганской области Александр Бухтояров скончался в госпитале после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

Бухтоярову был 71 год. Он занимал должность заместителя губернатора с 1997 года по 2013 год.

Ранее стало известно, что на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, заразившийся коронавирусом. 28 января состояние артиста резко ухудшилось, при этом еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно.

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