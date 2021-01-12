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В Белоруссии умер бывший соперник патриарха Кирилла

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Митрополит Филарет
Митрополит Филарет
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Митрополит Филарет, епископ Русской православной церкви (РПЦ) на покое и почетный Патриарший экзарх всея Белоруссии, умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание «Белорусский партизан».

Филарет был госпитализирован в Минске 22 декабря. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

Как пишет РБК, в 2009 году Филарет был соперником будущего патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, но снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Кирилла.

Филарет родился 21 марта 1935 года в Москве. В 1989 году был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси, в 2013-м стал почетным Патриаршим экзархом.

В августе 2020 года Священный синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви. Им стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Прежний экзарх митрополит Павел, который высказывался о происходящих в Белоруссии массовых протестах, возглавил Кубанскую митрополию.

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