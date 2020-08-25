Синод РПЦ сменил главу белорусской церкви

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Белорусской православной церкви. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель РПЦ Владимир Легойда.

Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении его от должности и поблагодарил за понесенные труды. Патриаршим экзархом всея Беларуси стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Митрополит Павел возглавил Кубанскую митрополию.

Митрополит Павел высказывался о происходящих в Белоруссии массовых протестах. Он, в частности, просил президента Александра Лукашенко остановить насилие. Экзарх рассказал, что видел сюжеты, в которых силовики несправедливо обижали людей, и назвал бессмысленным «просто так применять силу по отношению к тем, кто безоружный».

Павел посещал больницу в Минске, где находились протестующие, пострадавшие во время разгона акций, и помолился за их выздоровление. Белорусская православная церковь передала больнице гуманитарную помощь.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись. Правозащитники пожаловались в ООН на применение пыток к задержанным.